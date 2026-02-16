Казахстан и Финляндия усиливают сотрудничество в агросекторе

«Мы заинтересованы в расширении практического сотрудничества с финскими компаниями, включая внедрение современных технологий, реализацию совместных инвестпроектов и локализацию производства сельхозтехники. Государственная политика Казахстана направлена на диверсификацию экспортных маршрутов, расширение географии поставок сельхозпродукции и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом контексте Балтийское направление рассматривается как одно из перспективных с точки зрения выхода на рынки Скандинавии и Северной Европы», — подчеркнул вице-министр.