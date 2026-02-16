Казахстан и Финляндия усиливают сотрудничество в агросекторе

В состав делегации вошли заместители акимов областей, представители аграрного бизнеса и экспортно ориентированных компаний, передает DKNews.kz.
Переговоры с финскими компаниями.
В ходе поездки состоялись встречи с рядом ведущих финских организаций и производителей в сфере агропромышленного комплекса и сельхозмашиностроения. Переговоры прошли с руководством EastCham Finland, а также представителями компаний Agronic Oy, Pel-Tuote Oy, Sampo-Rosenlew Oy, Suokone Oy и Finnish Cereal Committee.
Отмечалось, что Казахстан рассматривает Финляндию как стратегического партнёра в аграрной сфере, обладающего передовыми технологиями и серьёзной экспертизой в области агротехнологий, устойчивого управления природными ресурсами, переработки и хранения сельхозпродукции, а также экологически ориентированных решений.
Фокус на инвестиции и технологии.
Стороны обсудили перспективы поставок сельхозтехники, внедрения современных агротехнологий, развития переработки продукции и реализации совместных инвестиционных проектов.
«Мы заинтересованы в расширении практического сотрудничества с финскими компаниями, включая внедрение современных технологий, реализацию совместных инвестпроектов и локализацию производства сельхозтехники. Государственная политика Казахстана направлена на диверсификацию экспортных маршрутов, расширение географии поставок сельхозпродукции и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом контексте Балтийское направление рассматривается как одно из перспективных с точки зрения выхода на рынки Скандинавии и Северной Европы», — подчеркнул вице-министр.
Диалог на уровне профильных ведомств.
На встрече с постоянным секретарём Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии Пеккой Песоненом обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая развитие торговли сельхозпродукцией, обмен технологиями и взаимодействие в сфере устойчивого сельского хозяйства.
По итогам переговоров достигнута договорённость о проведении очередного заседания казахстанско-финской рабочей группы по сотрудничеству в аграрной сфере.
Возможная локализация производства техники.
Отдельное внимание было уделено переговорам с руководством компании Valtra, где рассматривались возможности локализации производства сельскохозяйственных тракторов в Казахстане.
Ермек Кенжеханұлы отметил готовность Министерства оказать всестороннюю поддержку реализации совместных проектов.
Шаг к укреплению партнёрства.
Рабочий визит казахстанской делегации стал важным этапом укрепления двусторонних связей в агропромышленной сфере. Достигнутые договорённости создают основу для расширения инвестиционного сотрудничества, внедрения современных технологий и развития локального производства сельхозтехники, что, как ожидается, повысит конкурентоспособность отечественного АПК и расширит экспортные возможности страны.