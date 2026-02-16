Власти утвердили в Башкирии стоимость «квадрата» жилья в селах

Норматив используется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий РБ». Выплаты предназначены для россиян, уже живущих и работающих на селе, а также для тех, кто готов переехать в сельскую местность на постоянное место жительства и устроиться там на работу.