Власти утвердили в Башкирии стоимость «квадрата» жилья в селах

В Башкирии квадратного метра жилья в селах утвердили на уровне 72 581 рубля.

Министерство сельского хозяйства Башкирии установило норматив стоимости одного квадратного метра жилья в сельской местности на 2026 год. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации республики.

Согласно документу, при расчете социальных выплат на строительство или покупку жилья (в том числе через долевое участие) будет применяться сумма в 72 581 рубль за «квадрат».

Норматив используется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий РБ». Выплаты предназначены для россиян, уже живущих и работающих на селе, а также для тех, кто готов переехать в сельскую местность на постоянное место жительства и устроиться там на работу.