Выдача кредитных карт в Новосибирской области сократилась на четверть

«Как и в других сегментах розничного кредитования, январь из-за продолжительных праздников завершился заметным снижением выдач кредитных карт как в количественном, так и в денежном выражении. Процентные ставки по картам остаются высокими — более 50%. Это, с одной стороны, сдерживает рост спроса со стороны граждан, а с другой — вынуждает самих кредиторов сокращать размеры одобряемых лимитов», — комментирует генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.