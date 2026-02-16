Ищущим работу в Иркутской области в среднем предлагают 84 тысячи рублей

Если в начале прошлого года предложения были на уровне около 70 тысяч, то сейчас средняя цифра (медианная зарплата) перешагнула порог в 84 тысячи рублей. Прирост за год составил почти 13 с половиной тысяч. Об этом сообщает популярный ресурс по поиску персонала.
Интересно, что самые щедрые предложения сейчас получают работники агропрома — в среднем им готовы платить около 199 тысяч рублей. Совсем немного отстают специалисты из добывающей отрасли (почти 192 тысячи), а замыкают тройку лидеров логисты и перевозчики — им обещают порядка 179 тысяч рублей.
Еще несколько сфер, где средние зарплаты перевалили за сотню: строители и риелторы (177,5 тыс.), производственники и сервисные инженеры (170 тыс.), а также рабочие специальности (почти 165 тыс.). Хорошие деньги предлагают и руководителям (133,6 тыс.), и работникам автобизнеса (127,2 тыс.), и стратегам с консультантами (104,8 тыс.).
А вот кому приходится рассчитывать на скромный доход, так это работникам туристической сферы и общепита (всего 51 тыс.), продавцам в рознице (почти 53 тыс.), преподавателям и научным сотрудникам (55,6 тыс.), а также охранникам (59,3 тыс.). Их зарплатные ожидания пока не дотягивают даже до среднеобластного показателя.
Больше всего за год прибавили в деньгах так называемые «синие воротнички». Самый мощный скачок у строителей — плюс 27% (до 177,5 тыс.). Следом идут рабочие (+24%, до 164,9 тыс.) и производственники (+23%, до 170,9 тыс.). Даже финансисты и бухгалтеры, хоть и получают меньше среднего по региону, тоже прибавили 21%, подняв планку до 70 тысяч.