Ищущим работу в Иркутской области в среднем предлагают 84 тысячи рублей

Больше всего за год прибавили в деньгах так называемые «синие воротнички». Самый мощный скачок у строителей — плюс 27% (до 177,5 тыс.). Следом идут рабочие (+24%, до 164,9 тыс.) и производственники (+23%, до 170,9 тыс.). Даже финансисты и бухгалтеры, хоть и получают меньше среднего по региону, тоже прибавили 21%, подняв планку до 70 тысяч.