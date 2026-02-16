Ричмонд
ЕАБР: инфляция в Беларуси замедлилась до 6,4%

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Инфляция в Беларуси в январе этого года замедлилась до 6,4% после 6,8% в декабре 2025-го, говорится в очередном обзоре экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР).

Источник: Sputnik.by

«Темпы роста цен снижаются второй месяц подряд», — подчеркнули аналитики банка.

В частности, продовольственная инфляция замедлилась в январе до 8,6% после 9% в декабре прошлого года. Как отметили в ЕАБР, этому способствовало дальнейшее снижение темпов роста цен на сезонные овощи и фрукты — до 3,7% с 4,9%.

Вместе с тем, цены на непродовольственные товары выросли в январе на 2,5% после 3% месяцем ранее. Произошло это на фоне укрепления обменного курса, считают в ЕАБР.

Как проинформировали в банке, в секторе услуг инфляция ускорилась в январе до 8,2% с 8% в декабре 2025 года.

«Перенос срока планового повышения тарифов на ЖКУ с января на март ограничил рост цен на услуги. Базовая инфляция вернулась на траекторию замедления — до 6,9% в январе после 7,3% в декабре. Прогнозируем инфляцию вблизи обновленной цели (7%) в 2026 году», — говорится в обзоре.

По последним данным Белстата, потребительские цены в республике в январе увеличились на 0,5%, а годовая инфляция достигла 6,4%.

В нынешнем году в Беларуси установлены показатели ежемесячного допустимого роста цен. Согласно документу министерства антимонопольного регулирования и торговли, в январе это 0,7% (по сравнению с декабрем 2025-го), а на конец года — 7%.

Это соответствует тем планам, которые на 2026 год утвердил президент Беларуси Александр Лукашенко — инфляция в нынешнем году не должна превысить 7%.

