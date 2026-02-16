Ричмонд
В центре Красноярска стало меньше незаконной рекламы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе за первый месяц 2026 года убрали около 5 кубометров бумажных объявлений, а также растяжки, таблички, штендеры и другие конструкции, мешавшие горожанам и портящие облик района.

Источник: НИА Красноярск

По сравнению с январем 2025 года в этот раз в районе было в два раза меньше незаконной рекламы, отмечают в мэрии.

Особое внимание специалисты уделяют рекламе, связанной с запрещенными веществами. Недавно распространение таких объявлений впервые квалифицировали как уголовное преступление — покушение на сбыт наркотиков в составе организованной группы, за которое грозит до 20 лет лишения свободы.

Добавим, работы проводились не только в историческом центре, но и на отдаленных улицах с участием муниципальных служб, районной мобильной бригады, ресурсоснабжающих организаций, Трудовых отрядов главы города и АНО «Чистоград».

