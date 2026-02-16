В центре Красноярска стало меньше незаконной рекламы

По сравнению с январем 2025 года в этот раз в районе было в два раза меньше незаконной рекламы, отмечают в мэрии.
Особое внимание специалисты уделяют рекламе, связанной с запрещенными веществами. Недавно распространение таких объявлений впервые квалифицировали как уголовное преступление — покушение на сбыт наркотиков в составе организованной группы, за которое грозит до 20 лет лишения свободы.
Добавим, работы проводились не только в историческом центре, но и на отдаленных улицах с участием муниципальных служб, районной мобильной бригады, ресурсоснабжающих организаций, Трудовых отрядов главы города и АНО «Чистоград».
