В Татарстане вдвое выросла плата за холодную воду для квартир без счетчиков

С начала 2026 года в Татарстане изменились правила расчета за холодное водоснабжение для тех, кто не установил приборы учета. Теперь норматив потребления умножается не только на действующий тариф, но и на повышающий коэффициент 3. В результате итоговая сумма в квитанциях для таких потребителей выросла в два раза по сравнению с прошлым годом.
Мера направлена на борьбу с так называемыми «резиновыми квартирами» и мошенническими схемами, когда официально прописан один человек, а фактически проживает и потребляет ресурсы гораздо больше людей. Как пояснили в Госжилинспекции Татарстана, теперь отсутствие счетчика или просроченная поверка обходятся вдвое дороже. Если раньше платили в 1,5 раза выше норматива, то теперь — в 3 раза.
В Казани, например, собственник квартиры в доме с ванной и газовой колонкой заплатит за холодную воду не 464,5 рубля за кубометр на человека, а 928,9 рубля. Повышающий коэффициент не применяется только в случаях, когда установка счетчика технически невозможна. Этот факт должен быть подтвержден актом обследования.
Эксперты отмечают, что нововведение призвано стимулировать установку приборов учета и повысить дисциплину потребителей. По словам бывшего первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексея Фролова, мера в первую очередь затронет арендодателей, сдающих квартиры, где проживает больше людей, чем официально зарегистрировано. Социально незащищенные категории граждан, как правило, дисциплинированно устанавливают счетчики, поэтому на них повышение не отразится.
Пока изменения коснулись только холодной воды. Горячее водоснабжение и электроэнергия рассчитываются по прежним правилам.
Напомним, жители Казани массово жалуются на огромные платежи за ЖКУ. Квартплата с повышенными тарифами пришла горожанам за январь 2026 года.