В Татарстане вдвое выросла плата за холодную воду для квартир без счетчиков

С начала 2026 года в Татарстане изменились правила расчета за холодное водоснабжение для тех, кто не установил приборы учета. Теперь норматив потребления умножается не только на действующий тариф, но и на повышающий коэффициент 3. В результате итоговая сумма в квитанциях для таких потребителей выросла в два раза по сравнению с прошлым годом.