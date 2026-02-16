«Дороги засыпали булыжниками»: на юге Красноярского края замдиректора дорожной службы уличили в подлоге

«Камни и валуны раскидали по улицам, оформили фиктивные акты выполненных работ, которые глава сельсовета принял без замечаний. Деньги из бюджета сразу перевели подрядчику. Последствия такой выдумки обнаружили себя сразу: дороги покрылись булыжниками и стали опасными для всех. Об этом жители сообщили в прокуратуру. Совместная проверка с УФСБ по краю подтвердила обман — лабораторные тесты показали несоответствие смеси стандартам», — пояснили в прокуратуре.