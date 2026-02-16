«Дороги засыпали булыжниками»: на юге Красноярского края замдиректора дорожной службы уличили в подлоге

Летом 2025 администрация Верхнеусинского сельсовета Ермаковского района заключила 5 муниципальных контрактов с местным филиалом АО «ДРСУ-10» на общую сумму 2,1 млн рублей. Отремонтировать планировалось 5 улиц села — исправить профиль гравийного покрытия с добавлением качественной песчано-гравийной смеси по ГОСТу. Она должна была содержать не более 15−25% гравия, добавили в следственном управлении СК РФ.
Но руководитель решил сэкономить и дал указание работникам вырыть котлованы на окраине села, чтобы использовать добытую прямо там смесь.
«Камни и валуны раскидали по улицам, оформили фиктивные акты выполненных работ, которые глава сельсовета принял без замечаний. Деньги из бюджета сразу перевели подрядчику. Последствия такой выдумки обнаружили себя сразу: дороги покрылись булыжниками и стали опасными для всех. Об этом жители сообщили в прокуратуру. Совместная проверка с УФСБ по краю подтвердила обман — лабораторные тесты показали несоответствие смеси стандартам», — пояснили в прокуратуре.
По материалам прокурорской проверки в отношении бывшего руководителя филиала возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе проверки он пояснил: «Работы были поручены мастеру и должны были производиться в соответствии с муниципальным контрактом. Я лично не присутствовал на территории. А “бурты” песчано-гравийной смеси хранились на случай чрезвычайной ситуации».
Подозреваемый задержан, расследование — на контроле. Вопросы проведения качественного ремонта и возвращения в бюджет незаконно уплаченных средств — в работе у прокурора.