В России повысят пенсии одной категории граждан: кому и когда ждать прибавки к выплате

В августе 2026 года некоторым российским пенсионерам увеличат выплаты. Прибавку получат те пожилые граждане, которые официально работали в течение 2025 года. Об этом в беседе с RT сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
Специалист пояснил, что перерасчет пройдет автоматически и не потребует от граждан никаких заявлений. По словам эксперта, у Соцфонда России уже есть все необходимые сведения для проведения этой процедуры. Эксперт добавил, что размер надбавки у каждого пенсионера будет индивидуальным, так как зависит от суммы заработанных за прошлый год баллов.
Балынин предупредил, что повышение коснется не всех. Те пенсионеры, которые в 2025 году работали неофициально и получали зарплату «в конверте», не смогут рассчитывать на прибавку. У них просто не сформировались пенсионные коэффициенты, от которых зависит размер доплаты.
Тем временем в Пенсионной академии напомнили об особенностях выхода на заслуженный отдых в текущем году. Эксперт Татьяна Подольская уточнила, что 2026 год станет завершающим в переходном периоде повышения пенсионного возраста. Она отметила, что в этом году оформить пенсию смогут женщины, достигшие 59 лет, и мужчины, которым исполнилось 64 года.