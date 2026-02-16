В России повысят пенсии одной категории граждан: кому и когда ждать прибавки к выплате

Специалист пояснил, что перерасчет пройдет автоматически и не потребует от граждан никаких заявлений. По словам эксперта, у Соцфонда России уже есть все необходимые сведения для проведения этой процедуры. Эксперт добавил, что размер надбавки у каждого пенсионера будет индивидуальным, так как зависит от суммы заработанных за прошлый год баллов.