В Госдуме выступили с предложением по налоговым вычетам: что хотят изменить

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру финансов Антону Силуанову внедрить автоматическое начисление налоговых вычетов по популярным категориям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.
«Для пенсионеров и маломобильных граждан эти шаги становятся непреодолимым барьером, в результате чего значительные средства, положенные по закону, просто не доходят до людей», — резюмировал Чернышов.
Напомним, налоговый вычет — эффективная мера поддержки граждан, но заявительный порядок требует сбора документов и заполнения декларации 3-НДФЛ в срок. Если предложение примут, ФНС будет отправлять уведомления о вычетах. Для получения средств нужно будет дать согласие в личном кабинете на «Госуслугах».
Ранее KP.RU сообщил, что с 2026 года вступили в силу новые правила получения налогового вычета за ипотеку. Аналитики издания рассказали россиянам, что возврат средств будет зависеть от ставки, по которой был уплачен налог, и от размера зарплаты.