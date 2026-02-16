Ричмонд
В Госдуме выступили с предложением по налоговым вычетам: что хотят изменить

В Госдуме предложили ввести автоматическое начисление налоговых вычетов.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру финансов Антону Силуанову внедрить автоматическое начисление налоговых вычетов по популярным категориям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Для пенсионеров и маломобильных граждан эти шаги становятся непреодолимым барьером, в результате чего значительные средства, положенные по закону, просто не доходят до людей», — резюмировал Чернышов.

Напомним, налоговый вычет — эффективная мера поддержки граждан, но заявительный порядок требует сбора документов и заполнения декларации 3-НДФЛ в срок. Если предложение примут, ФНС будет отправлять уведомления о вычетах. Для получения средств нужно будет дать согласие в личном кабинете на «Госуслугах».

Ранее KP.RU сообщил, что с 2026 года вступили в силу новые правила получения налогового вычета за ипотеку. Аналитики издания рассказали россиянам, что возврат средств будет зависеть от ставки, по которой был уплачен налог, и от размера зарплаты.