Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчик вернёт 97 миллионов рублей за сорванный контракт в Новосибирске

Во время проверки прокуратура выявила множественные нарушения.

Источник: Freepik

Прокуратура Новосибирской области провела проверку в отношении коммерческой организации, которая занималась строительством трамвайных путей в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Подрядчик заключил с муниципальным предприятием два практически идентичных контракта, но работы по ним не были доведены до конца. При этом организация получила деньги на их исполнение в полном размере. Между заказчиком и подрядчиком были выявлены аффилированные отношения, что ограничивало конкуренции при осуществлении закупок.

На основании выявленных нарушений прокуратура предъявила иск о признании сделок недействительными. Арбитражный суд поддержал требования ведомства и взыскал с подрядчика 97 миллионов рублей.

Андрей Лактионов