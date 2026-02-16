Подрядчик вернёт 97 миллионов рублей за сорванный контракт в Новосибирске

Подрядчик заключил с муниципальным предприятием два практически идентичных контракта, но работы по ним не были доведены до конца. При этом организация получила деньги на их исполнение в полном размере. Между заказчиком и подрядчиком были выявлены аффилированные отношения, что ограничивало конкуренции при осуществлении закупок.