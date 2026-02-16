На нацпроекты в Новосибирске направят 3,7 миллиарда рублей

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжится капитальный ремонт школ и строительство дополнительного корпуса лицея № 113 в Дзержинском районе. В рамках нацпроекта «Семья» будут модернизированы библиотеки имени Зои Космодемьянской и имени Чкалова, а также продолжится развитие системы долговременного ухода за пожилыми жителями города.
По направлению «Инфраструктура для жизни» завершится капитальный ремонт моста через реку Тулу, продолжатся работы на Димитровском мосту. Отдельный блок — общественные пространства: стартует первый этап обновления парка «Чербузы» в Советском районе, а также будет разработана проектно-сметная документация по парку имени Кирова — победителю рейтингового голосования проекта «Формирование комфортной городской среды» прошлого года.
В 2025 году с привлечением средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Новосибирске выполнялся масштабный ремонт мостов и путепроводов В работе было шесть мостовых сооружений, из них четыре полностью завершены. Кроме того, в рамках этого нацпроекта, а также государственных и муниципальных программ, в прошлом году обновили 11 парков и скверов в разных районах города.