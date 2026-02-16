На нацпроекты в Новосибирске направят 3,7 миллиарда рублей

В 2025 году с привлечением средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Новосибирске выполнялся масштабный ремонт мостов и путепроводов В работе было шесть мостовых сооружений, из них четыре полностью завершены. Кроме того, в рамках этого нацпроекта, а также государственных и муниципальных программ, в прошлом году обновили 11 парков и скверов в разных районах города.