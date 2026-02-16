Мораторий на рост тарифов ЖКХ хотят ввести в России

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой о введении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до 1 марта 2028 года.
Закон позволяет увеличивать стоимость коммунальных услуг в пределах региональных индексов, которые существенно варьируются. В случае одобрения данного законопроекта повышение тарифов до указанной даты, даже в рамках утвержденных индексов, проводиться не будет, сообщают РИА Новости. Так депутаты надеются стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ, снизить экономическую и финансовую нагрузку на население.
Напомним, что ранее ФАС начала проверку по многочисленным жалобам граждан на существенное увеличение счетов за январь, где в ряде случаев рост составил 30−40%. В основном речь идет о ситуации на Дальнем Востоке.
Проверки ФАС охватят все сферы коммунальных услуг, включая электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение. Особое внимание уделят Приморскому краю, где, по данным местных энергетических компаний, резкий рост платежей связан не только с налоговыми изменениями, но и с аномально холодным январем, повлекшим за собой повышенное потребление тепла.