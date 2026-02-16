Мораторий на рост тарифов ЖКХ хотят ввести в России

Закон позволяет увеличивать стоимость коммунальных услуг в пределах региональных индексов, которые существенно варьируются. В случае одобрения данного законопроекта повышение тарифов до указанной даты, даже в рамках утвержденных индексов, проводиться не будет, сообщают РИА Новости. Так депутаты надеются стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ, снизить экономическую и финансовую нагрузку на население.