Депутаты предложили мораторий на повышение тарифов ЖКХ

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, в соответствии с которым предлагается установить мораторий на увеличение размера платы за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.

Документ предполагает, что в случае его одобрения тарифы ЖКХ должны будут оставаться прежними до 1 марта 2028 года.

Депутаты предполагают, что законопроект поможет стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ, а также даст россиянам возможность планировать расходы.

