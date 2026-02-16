Депутаты предложили мораторий на повышение тарифов ЖКХ

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, в соответствии с которым предлагается установить мораторий на увеличение размера платы за коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.
Документ предполагает, что в случае его одобрения тарифы ЖКХ должны будут оставаться прежними до 1 марта 2028 года.
Депутаты предполагают, что законопроект поможет стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ, а также даст россиянам возможность планировать расходы.
