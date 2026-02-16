Руспродсоюз: Погодные аномалии могут привести к дефициту меда в России

Из-за прошлогодних погодных аномалий в России может сократиться производство меда, что станет причиной возможного дефицита этого популярного продукта в стране. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюз» сообщает ТАСС.
Так, ранние сорта каштанового, акациевого меда на рынке уже закончились намного быстрее обычного. При этом сорта меда цветочного разнотравья, которые всегда были доступны до весны, закончились уже к Новому году.
Скоро, отмечает агентство, не хватать будет на рынке и гречишного меда. При этом закупочные цены на мед уже выросли на 30−50%.
Напомним, по данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в 2024 году общий объем производства меда во всех категориях хозяйств составил 63,1 тыс. тонн, а в 2025 году ожидается рост до 65 тыс. тонн.
Ранее сайт KP.RU рассказал, как отличить натуральный мед от подделки. А сенатор Сергей Митин раскрыл, что фальсификацией меда в основном занимаются перекупщики.