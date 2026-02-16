На Урале построят новый комплекс для переработки мусора за 10,1 млрд рублей

В Свердловской области глава министерства природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов утвердил новую региональную программу в сфере обращения с отходами до 2030 года. Согласно документу, в Белоярском районе планируется построить новый комплекс для переработки мусора «Екатеринбург-Восток» общей стоимостью больше 10,1 миллиарда рублей.
Реализацию проекта планируют провести в четыре этапа. Закончить строительство комплекса планируется в 2028 году. Отмечается, что все работы будет проводить частная компания за свой счет, а не за счет средств из областного бюджета.
Мощность комплекса составит 700 тысяч тонн обработанных отходов в год. Еще 210 тысяч тонн будут ежегодно утилизированы. На данный момент не решено, на каком конкретно участке развернут строительство мусороперерабатывающего комплекса.