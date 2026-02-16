Суд обязал расселить дом в Белоярском, признанный аварийным почти 10 лет назад. В деревне Чернобровкина в двухэтажке на Гагарина, 5 эксперты установили износ здания в 82% еще в 2017 году. Отмечается, что это критический показатель, и людям опасно проживать в этом доме.
— Местные власти установили срок расселения жителей из проблемного дома до 31 декабря 2029 года. Таким образом, людям предлагалось ждать расселения 12 лет с момента признания дома непригодным для жизни, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Прокуратура подала иск к главе администрации Белоярского с требованием установить адекватные сроки расселения дома. Суд удовлетворил иск, теперь глава города должен определить новые сроки, так как ждать еще три года нельзя.