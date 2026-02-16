Суд обязал расселить дом в Белоярском, признанный аварийным почти 10 лет назад. В деревне Чернобровкина в двухэтажке на Гагарина, 5 эксперты установили износ здания в 82% еще в 2017 году. Отмечается, что это критический показатель, и людям опасно проживать в этом доме.