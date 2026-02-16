В Госдуме хотят ввести двухлетний мораторий на повышение платы за услуги ЖКХ

В России хотят ввести мораторий на повышение платы за коммунальные услуги. Соответствующий проект закона в Госдуму внес депутат Юрий Афонин, сообщает РИА Новости.
В случае принятия документа запрет на повышение тарифов будет действовать с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028-го. Сегодня Жилищный кодекс позволяет увеличивать тарифы до максимальных индексов. Но вот значения их сильно разнятся в зависимости от региона.
Если законопроект примут, считает автор, ситуация в сфере ЖКХ в стране стабилизируется, а финансовая нагрузка на граждан снизится, и они смогут планировать свой бюджет на годы вперед.
Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что россияне должны обращаться в управляющую компанию или ТСЖ в случае резкого увеличения счетов за услуги ЖКХ, причём обращение должно быть письменным.
Напомним, в 2026 году россиянам стоит ожидать еще одного повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Первый рост произошел 1 января, а второй, более существенный, планируется на 1 октября, что связано с новыми правилами отчетности и изменениями в налогах.
Отметим, что на ситуацию с ценами на ЖКХ также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что резкого роста цен за коммунальные платежи быть не должно, в Кремле следят за ситуацией.