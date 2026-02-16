Красноярские власти продлевают эксперимент с отменой выделенки на Николаевском мосту

Дорожная аналитика двух недель показывает, что в результате изменений заторы снизились в два раза. Однако нам важно опираться не только на исследование, но и мнение красноярцев. Каждый третий участник опроса в ТГ-канале района считает, что выводы делать еще рано, — отмечает Верещагин.