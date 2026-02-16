Красноярские власти продлевают эксперимент с отменой выделенки на Николаевском мосту

Красноярские власти продлевают на неделю эксперимент с отменой выделенки на Николаевском мосту. Как отмечает мэр Сергей Верещагин, треть жителей города предложили не спешить с выводами и понаблюдать за результатом еще какое-то время.
Напомним, выделенную полосу для автобусов на Николаевском мосту решили со 2-го до 16 февраля временно отменить, чтобы найти выход из ситуации с гигантскими пробками из мкрн Тихие Зори на переправу. Эксперимент показал, что движение стало более свободным, пассажирские автобусы тоже не пострадали.
Дорожная аналитика двух недель показывает, что в результате изменений заторы снизились в два раза. Однако нам важно опираться не только на исследование, но и мнение красноярцев. Каждый третий участник опроса в ТГ-канале района считает, что выводы делать еще рано, — отмечает Верещагин.
Мониторинг ситуации будет продолжен. В зависимости от результатов будет принято окончательно решение.