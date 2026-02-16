Остановись, кабмин: приморские рыбаки хотят субсидий

Рыбаки намерены убедить правительство сохранить денежные компенсации, покрывающие 25% затрат на доставку за рубеж замороженной рыбы, филе, а также ракообразных и моллюсков.
Эти виды товаров — почти весь список российского экспорта в рыбной сфере. Если субсидии не сохранятся, рыба снова подорожает. Об этом сказано в письме президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева министру сельского хозяйства Оксане Лут.
Текущий проект предусматривает субсидирование около 25% транспортных затрат на экспорт. На 2026−2028 годы на эти цели выделяется по 10 миллиардов рублей ежегодно. Но волнения рыбаков вызваны исключением из списка замороженной рыбы, филе и моллюсков.
В перечне остались лишь живая рыба, сушеная, соленая, консервированная продукция и рыбная мука. Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, подчеркивает, что субсидии особенно важны для валютоемких экспортных товаров.
Он уточнил, что субсидии важны для экспорта креветки, минтая, краба — а это один из основных видов продукции, которая поставляется из Приморья. На данном этапе ответ кабмина на письмо пока не получен.