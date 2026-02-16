Новая индексация пенсий с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России пройдёт индексация социальных пенсий — их размер увеличится на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Размер индексации ежегодно утверждается правительством исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Проект постановления уже опубликован для общественного обсуждения.
Повышение затронет почти 4,3 миллиона человек: около 3,6 млн получателей социальных пенсий и около 700 тыс. получателей государственных пенсий (включая ветеранов, инвалидов и других льготников).
Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.Читать дальше