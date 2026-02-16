Ричмонд
Рамазан без наценок? Власти снова «предупредили» торговые сети

Vaib.uz (новости Узбекистана. 16 февраля). Власти предупредили крупные торговые сети и торговые комплексы о необходимости обеспечить стабильность цен в период Рамадана. Об этом сообщил Комитет по конкуренции.

Источник: Vaib.Uz

В ведомстве напомнили, что на недавнем совещании глава государства подчеркнул: в месяц Рамазан, который является символом щедрости, доброты и благодарности, особенно важно сохранить стабильность цен на внутреннем рынке. Поэтому соответствующим структурам было поручено принять меры.

Согласно заявлению, крупным торговым сетям рекомендовано оперативно информировать Комитет о любых факторах, способных повлиять на рост розничных цен будь то логистика, издержки или другие расходы. Поставщиков также должны предупредить о недопустимости необоснованного повышения стоимости социально значимых продуктов.

На бумаге всё выглядит правильно. Вопрос в другом: сработает ли это в реальности?

Мы видим подобные заявления каждый год перед крупными праздниками. Каждый раз звучат призывы к ответственности, стабильности, социальной справедливости. И каждый раз потребители фиксируют рост цен на мясо, муку, масло, сахар и другие товары, без которых праздничный стол невозможен.

Торговые сети традиционно объясняют повышение стоимости объективными причинами: ростом закупочных цен, логистики, сезонными колебаниями. Формально всё выглядит законно. Но для обычных людей это означает одно — перед праздником их расходы увеличиваются.

Посмотрим, изменится ли что-то в этом году. Пока же практика прошлых лет показывает: одних предупреждений, как правило, недостаточно.