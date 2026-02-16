Рамазан без наценок? Власти снова «предупредили» торговые сети

Мы видим подобные заявления каждый год перед крупными праздниками. Каждый раз звучат призывы к ответственности, стабильности, социальной справедливости. И каждый раз потребители фиксируют рост цен на мясо, муку, масло, сахар и другие товары, без которых праздничный стол невозможен.