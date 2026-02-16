10 заводов построят для создания ВСМ Москва — Петербург

«Российские железные дороги» и «Дороги и Мосты» построят 10 заводов для создания Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Они будут изготавливать элементы искусственных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
— Около 30 процентов пути первой ВСМ пройдут над землей. Поэтому предстоит построить 180 километров искусственных сооружений. Их будут возводить при помощи более 5000 тысяч коробчатых железобетонных балок, длина каждой из которых составит 32 метра, а вес — более 700 тонн, — пояснили в РЖД.
Но везти это оборудование по автомобильным дорогам крайне сложно. И чтобы упростить логистику и удержать высокий темп строительства, приняли решение создать вдоль ВСМ несколько предприятий. Реализовать план намерены в кратчайшие сроки. Ожидается, что производить железобетонные балки начнут в апреле 2026 года.
Напомним, ВСМ соединит территории шести регионов России: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Московской, Тверской и Новгородской областей. Поездка между двумя столицами займет всего 2 часа 15 минут.