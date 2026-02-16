10 заводов построят для создания ВСМ Москва — Петербург

— Около 30 процентов пути первой ВСМ пройдут над землей. Поэтому предстоит построить 180 километров искусственных сооружений. Их будут возводить при помощи более 5000 тысяч коробчатых железобетонных балок, длина каждой из которых составит 32 метра, а вес — более 700 тонн, — пояснили в РЖД.