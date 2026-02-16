В Омске продают квартиру в семиэтажке с бассейном и хаммамом

В Омске выставили на продажу пятикомнатную квартиру на первом этаже семиэтажного дома. Объект находится на улице Ватутина, 22а, что на Левобережье Омска.
Как следует из объявления, квартира располагается на трех уровнях. На первом из них обустроены бассейн глубиной 1,8 метра, хаммам с отдельной душевой и постирочная комната. Два других этажа — полностью жилые. Общая площадь помещений — 262,6 квадратного метра, из них жилая — почти 120 «квадратов». Кухня-гостиная занимает 36,8 «квадрата». Высота потолков варьируется от 2,7 до 3 метров.
Заявлено, что в квартире — изолированные комнаты, совмещенные санузлы на обоих жилых этажах, лоджия, дизайнерский ремонт. Одна из комнат подготовлена под бильярдную — с шумоизоляцией и принудительной вытяжкой. В объявлении отмечается, что объект по техническим характеристикам соответствует современному типу жилья «таунхаус». В наличии также — гараж и огороженная территория. Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой: рядом школы, детские сады, магазины и спортивные клубы.
Стоимость жилья составляет 24,5 млн рублей.