В Омске продают квартиру в семиэтажке с бассейном и хаммамом

Заявлено, что в квартире — изолированные комнаты, совмещенные санузлы на обоих жилых этажах, лоджия, дизайнерский ремонт. Одна из комнат подготовлена под бильярдную — с шумоизоляцией и принудительной вытяжкой. В объявлении отмечается, что объект по техническим характеристикам соответствует современному типу жилья «таунхаус». В наличии также — гараж и огороженная территория. Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой: рядом школы, детские сады, магазины и спортивные клубы.