Мэр Новосибирска назвал главные планы по нацпроектам в 2026 году

«По нацпроекту “Молодёжь и дети” продолжим капитальный ремонт школ и строительство дополнительного корпуса лицея № 113 в Дзержинском районе. В рамках нацпроекта “Семья” модернизируем библиотеки имени Зои Космодемьянской и имени Чкалова, а также продолжим развитие системы долговременного ухода за пожилыми жителями города. По направлению “Инфраструктура для жизни” завершим капитальный ремонт моста через реку Тулу и продолжим работы на Димитровском мосту», — рассказал Максим Кудрявцев.
Глава города добавил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирована также реконструкция общественных пространств. В частности, работы по парка «Чербузы» в Советском районе уже начинаются, а по парку имени Кирова, который выиграл в рейтинговом голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды», готовится проектно-сметная документация.
Ранее Максим Кудрявцев рассказал об итогах исполнения в Новосибирске нацпроектов в минувшем году. Так, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» было обновлено 11 парков и скверов в разных районах города. Так, начатые в парке имени Юрия Бугакова в Октябрьском районе и сквере на улице Демакова в Академгородке работы завершат в этому году.
В рамках того же нацпроекта в 2025 году шла работа по шести мостам, и по четыре переправы уже введены в эксплуатацию, Димитровский мост и мост через Тулу сделают в текущем году.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Новосибирске реализуют социальную политику, о том, что в городе отремонтируют фасады более чем сотни жилых домов и как муниципальные депутаты приняли отчет мэра за 2025 год.