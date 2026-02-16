Мэр Новосибирска назвал главные планы по нацпроектам в 2026 году

Ранее Максим Кудрявцев рассказал об итогах исполнения в Новосибирске нацпроектов в минувшем году. Так, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» было обновлено 11 парков и скверов в разных районах города. Так, начатые в парке имени Юрия Бугакова в Октябрьском районе и сквере на улице Демакова в Академгородке работы завершат в этому году.