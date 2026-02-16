Крупный банк объяснил, почему снижаются цены в Беларуси второй месяц подряд

Евразийский банк развития в своем еженедельном макрообзоре объяснил, почему снижаются цены в Беларуси второй месяц подряд.
Аналитики обратили внимание, что инфляция в Беларуси в январе 2026 года замедлилась до 6,4% год к году после 6,8% год к году месяцем ранее.
«Темпы роста цен снижаются второй месяц подряд», — заметили специалисты.
Что касается продовольственной инфляции, то она замедлилась до 8,6% после 9% в декабре 2025 года. Подобному способствовало дальнейшее снижение темпов увеличения цен на сезонные фрукты и овощи — до 3,7% после 4,9%.
Вместе с тем цены на непродовольственные товары увеличились на 2,5% после 3% месяцем ранее на фоне укрепления обменного курса. Что касается сферы услуг, то там инфляция ускорилась до 8,2% после 8% в декабре.
Специалисты пояснили, что перенос срока планового роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги с января на март (подробнее мы писали здесь) ограничил увеличение цен на услуги. Базовая инфляция вернулась на траекторию замедления — до 6,9% после 7,3%.
«Прогнозируем инфляцию вблизи обновленной цели (7%) в 2026 году», — отметили аналитики.
