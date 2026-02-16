РИА Рейтинг: волгоградцы тратили в месяц 36 тысяч рублей

Рейтинг российских регионов возглавили Чукотка и Магаданская область. Так, жители Чукотки тратили в месяц 54,2 тысячи рублей, что на 13,86% выше, чем было в 2024 году. В Магаданской области у жителей уходило в месяц на товары, продукты и услуги 58,7 тысячи — динамика составила 10,15%. Замыкают список Мурманская области и Ненецкий автономный округ. Например, у жителей Мурманской области потребительские расходы составили 53,7 тысячи рублей. Это на 1% меньше, чем в 2024 году.