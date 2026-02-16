МНС сказало, что более 4500 минчан уплатили налоги на сверхдоходы в 2025 году. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску Андрей Соболевский.
По его словам, в целом по стране практически 60% плательщиков налога на сверхдоходы составляют именно минчане. Соболевский отметил, что по итогам 2025 года указанный налог уплатили более 4500 жителей Минска.
— В истекшем 2025-м мы первый раз работали над привлечением к налоговым вложениям физических лиц, у которых доход за 2024-й составил более 200 тыс. рублей, — пояснил начальник инспекции МНС.
Он добавил, что именно указанная сумма подлежит налогообложению по ставке 25%. И заметил, что свои доходы в указанной категории плательщиков задекларировали более 4500 минчан, показали доход порядка 2 миллиардов рублей:
— Сумма исчисленного подоходного налога у них составила 118 млн рублей, вся она поступила в местный бюджет.
Андрей Соболевский обратил внимание, что далее налог на сверхдоходы по ставке 25% будут платить белорусы, чьи доходы за 2025 год окажутся выше 220 000 рублей.
