«История города и автогиганта неразделимы»: Минниханов поздравил КАМАЗ с 50-летием

Раис Татарстана Рустам Минниханов на отчетной сессии Горсовета Набережных Челнов поздравил коллектив ПАО «КАМАЗ» и жителей Автограда с 50-летием выпуска первого грузового автомобиля.

Источник: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«Символично, что отчетное заседание городского совета проходит в знаменательную дату. В этот день ровно 50 лет назад с главного сборочного конвейера сошел первый грузовик КАМАЗ», — отметил Минниханов.

Он подчеркнул роль компании в развитии промышленности и технологического лидерства страны. «Сегодня КАМАЗ — крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации, входит в двадцатку мировых производителей тяжелых грузовиков, является лидером по выпуску отечественных грузовых автомобилей, автобусов, развитию электрических и беспилотных автомобилей, вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности страны. Особая гордость — команда КАМАЗ-мастер».

Раис РТ также отметил историческое значение предприятия для города. «Решение о строительстве КАМАЗа стало судьбоносным для Набережных Челнов, которые из маленького городка превратились в крупный индустриальный центр. История города и автогиганта неразделимы», — отметил Минниханов.

Руководитель республики сообщил о поддержке федерального уровня подготовки юбилеев. «Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу празднования в 2026 году пятидесятилетия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ и четырехсотлетия города Набережные Челны. Утвержден состав оргкомитета во главе с заместителем Председателя Правительства Денисом Валентиновичем Мантуровым».

По словам Минниханова, сегодня с участием оргкомитета пройдут открытие завода по производству мостов, торжественные мероприятия, посвященные 50-летию КАМАЗа, а также заседание по подготовке и празднованию юбилейных дат. Правительством России утвержден план основных мероприятий, определен перечень объектов социальной и дорожной инфраструктуры, подлежащих строительству и капитальному ремонту, часть работ уже выполнена в 2025 году. Администрации города, дирекции КАМАЗа и Правительству РТ необходимо обеспечить максимальное выполнение этих программ.

