«История города и автогиганта неразделимы»: Минниханов поздравил КАМАЗ с 50-летием

По словам Минниханова, сегодня с участием оргкомитета пройдут открытие завода по производству мостов, торжественные мероприятия, посвященные 50-летию КАМАЗа, а также заседание по подготовке и празднованию юбилейных дат. Правительством России утвержден план основных мероприятий, определен перечень объектов социальной и дорожной инфраструктуры, подлежащих строительству и капитальному ремонту, часть работ уже выполнена в 2025 году. Администрации города, дирекции КАМАЗа и Правительству РТ необходимо обеспечить максимальное выполнение этих программ.