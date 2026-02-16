Ричмонд
В Пермском крае средняя зарплата за год выросла до 80,9 тысячи рублей

Пермьстат опубликовал данные социально-экономического положения Прикамья за январь-декабрь 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

По итогам года средняя зарплата за 11 месяцев выросла до 80 940,7 ₽ По сравнению с предыдущим годом рост составил 14%.

Показатель рассчитывается делением общего фонда начисленной зарплаты на численность работников и не учитывает покупательную способность (реальную заработную плату).

Наибольшую зарплату без социальных выплат в Пермском крае получают сотрудники в области связи и информации, в сфере добычи полезных ископаемых — 117 052 и 115 481 ₽ соответственно, минимальную в сфере дополнительных услуг — 53 613,9 ₽

Рост реальной начисленной зарплаты с учетом индекса потребительских цен за ноябрь-декабрь составил 4,1%. Реальная зарплата рассчитывается делением номинальной зарплаты на индекс потребительских цен.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2025 года по отношению к декабрю предыдущего года составил 106,7%.