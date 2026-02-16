В Пермском крае средняя зарплата за год выросла до 80,9 тысячи рублей

Наибольшую зарплату без социальных выплат в Пермском крае получают сотрудники в области связи и информации, в сфере добычи полезных ископаемых — 117 052 и 115 481 ₽ соответственно, минимальную в сфере дополнительных услуг — 53 613,9 ₽