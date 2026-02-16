Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская мэрия выделила еще 32,7 млн рублей на уборку снега

Из резервного фонда администрации Нижнего Новгорода выделено еще 32,7 млн руб. на ликвидацию снежных заносов и гололедицы на автодорогах. Постановление подписано 16 февраля.

Источник: Коммерсантъ

Из указанной суммы 25 млн руб. получит МБУ «РЭД», остальные 7,7 млн руб. — МБУ «Дорожник».

В конце января для ликвидации последствий снегопадов мэрия выделила из резервного фонда 40,3 млн руб. Таким образом, всего уже выделено 73 млн руб.