Нижегородская мэрия выделила еще 32,7 млн рублей на уборку снега

Из указанной суммы 25 млн руб. получит МБУ «РЭД», остальные 7,7 млн руб. — МБУ «Дорожник».
В конце января для ликвидации последствий снегопадов мэрия выделила из резервного фонда 40,3 млн руб. Таким образом, всего уже выделено 73 млн руб.
Из резервного фонда администрации Нижнего Новгорода выделено еще 32,7 млн руб. на ликвидацию снежных заносов и гололедицы на автодорогах. Постановление подписано 16 февраля.
