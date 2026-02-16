Энергоблок № 2 Ростовской АЭС отключили для планового ремонта

Как следует из сообщения, специалисты выполнят ремонт реакторной установки с частичной выгрузкой топлива, а также всех трех систем безопасности. В турбинном отделении запланирован капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбины и средний ремонт турбогенератора с выводом ротора. Кроме того, запланирована модернизация систем аварийного энергоснабжения и освещения внешних объектов станции.