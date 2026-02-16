Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирский лён востребован в Китае

С начала года сельхозпредприятия Башкирии экспортировали в Китай 8267 тонн продовольственного льна, сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Источник: Башинформ

Из них 1612 тонн этой масличной культуры отгрузило на прошлой неделе в Китай сельхозпредприятие из Абзелиловского района.

«Отобранные пробы продовольственного льна прошли исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам энтомологических и гербологических экспертиз опасных карантинных организмов не выявлено. Башкирский лён соответствует требованиям фитосанитарной и пищевой безопасности страны-импортера», — отметили в управлении Россельхознадзора по РБ.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, информировал Башинформ.