В «Белтелекоме» назначили нового гендиректора

Александр Кенда пришел на смену Алексею Ивашкину, который возглавлял предприятие с июля 2024 года по 23 января 2026-го. До этого Кенда руководил брестским филиалом «Белтелекома».
Глава минсвязи Кирилл Залесский во время представления нового гендиректора призвал сотрудников «Белтелекома» переходить к опережающему развитию инфраструктуры. В числе приоритетных направлений он назвал повышение уровня клиентской поддержки и сервиса.
В ноябре 2025-го национальный телекоммуникационный оператор «Белтелеком» перестал поддерживать работу сайтов byfly.by, байфлай.бел, zala.by и зала.бел. Это связано с изменениями в структуре официальных онлайн-ресурсов.
В июне прошлого года мы писали о ребрендинге «Белтелекома».
