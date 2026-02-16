Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Белтелекоме» назначили нового гендиректора

На «Белтелекоме» сменился генеральный директор. На эту должность назначили руководителя брестского филиала компании Александра Кенду, сообщили в пресс-службе Минсвязи.

Источник: Reuters

Александр Кенда пришел на смену Алексею Ивашкину, который возглавлял предприятие с июля 2024 года по 23 января 2026-го. До этого Кенда руководил брестским филиалом «Белтелекома».

Глава минсвязи Кирилл Залесский во время представления нового гендиректора призвал сотрудников «Белтелекома» переходить к опережающему развитию инфраструктуры. В числе приоритетных направлений он назвал повышение уровня клиентской поддержки и сервиса.

В ноябре 2025-го национальный телекоммуникационный оператор «Белтелеком» перестал поддерживать работу сайтов byfly.by, байфлай.бел, zala.by и зала.бел. Это связано с изменениями в структуре официальных онлайн-ресурсов.

В июне прошлого года мы писали о ребрендинге «Белтелекома».

В Беларуси продлили льготы для электромобилей и зарядных станций.