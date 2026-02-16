Платежки «кусаются» сильнее мороза: краснодарцам разъяснили причину взрывного роста цен на отопление

Рост сумм в январских платежках, в первую очередь — за отопление, крайне обеспокоил горожан. Они засыпали редакции СМИ, администрации своих ТСЖ и УК, органы власти многочисленными жалобами. На острые вопросы ответил коммерческий директор предприятия «Краснодартеплоэнерго» Дмитрий Середенко, комментарий которого разместил в своем телеграм-канале Муниципальный центр управления Краснодара.