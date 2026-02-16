Платежки «кусаются» сильнее мороза: краснодарцам разъяснили причину взрывного роста цен на отопление

Рост сумм в январских платежках, в первую очередь — за отопление, крайне обеспокоил горожан. Они засыпали редакции СМИ, администрации своих ТСЖ и УК, органы власти многочисленными жалобами. На острые вопросы ответил коммерческий директор предприятия «Краснодартеплоэнерго» Дмитрий Середенко, комментарий которого разместил в своем телеграм-канале Муниципальный центр управления Краснодара.
По словам специалиста, увеличение расходов связано исключительно с природными факторами: средняя температура января 2026-го опустилась до нуля градусов Цельсия, хотя годом ранее столбик термометра держался около плюс четырех градусов. Из-за похолодания жильцам пришлось платить больше, поскольку система отопления работала интенсивнее обычного.
При этом Дмитрий Середенко подчеркнул, что непосредственно компания не влияет на размер тарифов: цены утверждает региональный Департамент госрегулирования тарифов, следуя нормам закона. Соответственно, предприятие обязано придерживаться установленных расценок и не имеет права вносить изменения произвольно.
Сумма оплаты за теплоснабжение складывается из двух главных факторов: объём реально использованного тепла и наличие либо отсутствие коллективного теплового счётчика в многоквартирном доме.
Когда дом не оснащён тепловым узлом учёта, платежи формируются, исходя из заранее утверждённого норматива потребления тепла, рассчитанного пропорционально количеству этажей здания. Полученная величина умножается на общую площадь жилья и действующий тариф. Итоговая цифра получается фиксированной на протяжении всего отопительного периода — затраты равномерно распределены по семи месячным платёжкам.
Если же имеется общий тепловой счётчик, жители оплачивают услуги строго по фактическому показателю приборов. Таким образом, ежемесячная сумма отличается и напрямую зависит от температуры окружающей среды.
Подытоживая сказанное, Дмитрий Середенко отметил, что повышение стоимости отопления в первом месяце нового года вызвано именно резким снижением средней температуры зимой. Однако уже в феврале ситуация изменится, и коммунальные счета вновь станут умеренными благодаря нормализации климатических условий.
Ранее «Югополис» сообщал о том, что в 2026 году жители Кубани столкнутся с двухэтапным ростом тарифов ЖКХ.