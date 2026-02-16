198 водителей не хватает в АО «Нижегородпассажиравтотранс»

Выполнение расписания по брутто-контрактам на маршрутах АО «Нижегородпассажиравтотранс» в минувшем январе составило 80%. На этот показатель влияет дефицит кадров на предприятии, сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальной сети.
Всего сейчас, согласно информации, в АО «Нижегородпассажиравтотранс» трудоустроены 797 водителей.
«По сравнению с январем 2025 года, за 12 месяцев, благодаря улучшенным условиям труда, предприятие увеличило количество водителей на 57 человек. Для выполнения всех предусмотренных расписанием рейсов АО “Нижегородпассажиравтотранс” необходимо привлечь еще 198 человек», — уточняется в сообщении.
