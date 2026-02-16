Ричмонд
198 водителей не хватает в АО «Нижегородпассажиравтотранс»

За год удалось привлечь на предприятие 57 водителей.

Источник: Время

Выполнение расписания по брутто-контрактам на маршрутах АО «Нижегородпассажиравтотранс» в минувшем январе составило 80%. На этот показатель влияет дефицит кадров на предприятии, сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальной сети.

Всего сейчас, согласно информации, в АО «Нижегородпассажиравтотранс» трудоустроены 797 водителей.

«По сравнению с январем 2025 года, за 12 месяцев, благодаря улучшенным условиям труда, предприятие увеличило количество водителей на 57 человек. Для выполнения всех предусмотренных расписанием рейсов АО “Нижегородпассажиравтотранс” необходимо привлечь еще 198 человек», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что работу мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений усилят на улице Бориса Видяева.