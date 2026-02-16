198 водителей не хватает в АО «Нижегородпассажиравтотранс»

«По сравнению с январем 2025 года, за 12 месяцев, благодаря улучшенным условиям труда, предприятие увеличило количество водителей на 57 человек. Для выполнения всех предусмотренных расписанием рейсов АО “Нижегородпассажиравтотранс” необходимо привлечь еще 198 человек», — уточняется в сообщении.