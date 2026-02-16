В Нижегородской области начнут готовить кадры для канатных дорог

В рамках соглашения студенты колледжа смогут получить дополнительные профессиональные квалификации — освоить профессии электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту канатных дорог и фуникулеров или получить квалификацию слесаря-обходчика пассажирских канатных дорог и фуникулеров. Внедрение в учебную программу новых профессиональных квалификаций соответствует целям федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
Теоретические и практические модули образовательной программы будут внедрены уже в текущем учебном году для студентов третьих и четвертых курсов. Обучение будет проводиться с использованием современных методических материалов, технических регламентов и учебных пособий, разработанных совместно специалистами предприятия и преподавателями колледжа. Представители компании познакомят студентов с особенностями эксплуатации канатных дорог и примут участие в итоговой аттестации обучающихся.
Практические навыки студенты смогут отработать на действующем объекте — канатной дороге «Нижний Новгород — Бор». Производственная практика под руководством опытных наставников начнется уже этой весной. Выпускники, успешно освоившие программу профессионального обучения, получат свидетельство государственного образца, а также приоритетное право трудоустройства.
«Подписание соглашения — важный шаг в подготовке высококвалифицированных кадров для транспортной отрасли. Мы формируем не просто образовательные программы, а комплексную систему, в основе которой лежит многолетний опыт наших специалистов. Нижегородская канатная дорога станет площадкой для обучения и внедрения инновационных решений, где молодые специалисты смогут реализовать свои профессиональные идеи. Это инвестиция в будущее как наших объектов, так и всей отрасли», — отметил генеральный директор ООО «Урбантех Сервис» Алексей Чудаев.
«Сотрудничество с ООО “Урбантех Сервис” открывает перед студентами новые профессиональные перспективы. Они смогут получить востребованные компетенции, актуальные не только для Нижегородской области, но и для всей страны. Для колледжа это важный этап развития и укрепления практико-ориентированного образования», — подчеркнул директор ГБПОУ «Борский Губернский колледж» Алексей Волков.
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».
Справка:
ООО «Урбантех Сервис» — эксплуатирующая организация пассажирской подвесной канатной дороги гондольного типа «Нижний Новгород — Бор». Компания обеспечивает эксплуатацию объекта, техническое обслуживание и проведение регламентных работ, направленных на поддержание надежности и безопасности перевозок пассажиров. Напомним, в 2025 году на Нижегородской канатной дороге прошла масштабная модернизация. В рамках государственного контракта АО «Урбантех Канатные дороги» провело полную замену подвижного состава, увеличив количество кабин с 28 до 56. Это позволило вдвое повысить пропускную способность — с 500 до 1 000 пассажиров в час — и значительно сократить время ожидания. Новые кабины оснащены современными системами видеонаблюдения, зарядными устройствами, медиаэкранами, а также адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров.
Борский губернский колледж — образовательное учреждение с почти вековой историей. Профессиональное образование здесь ведется с 1926 года. Современный колледж сформирован в 2013 году в результате объединения нескольких учебных заведений города Бор. Сегодня это многопрофильное образовательное учреждение, которое активно развивает новые направления подготовки и ориентируется на потребности работодателей.