Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензин снова подорожал: где в Калининграде выросли цены

Дизель остался на тех же позициях.

Источник: Клопс.ru

За последние две недели в Калининграде изменились цены на топливо в ряде крупных сетей. Рост зафиксирован точечно — и только на бензин.

АИ-92.

У «Сургутнефтегаза» цена выросла с 66,93 до 67,18 рубля за литр (+25 копеек).

У «Лукойла» — с 66,94 до 67,44 рубля (+50 копеек).

На АЗС «Балтнефть» (65,99 ₽) и «Р&Н-Ойл» (69,99 ₽) стоимость осталась без изменений.

АИ-95.

У «Сургутнефтегаза» цена увеличилась с 70,76 до 71,01 рубля (+25 копеек).

У «Лукойла» — с 70,85 до 71,35 рубля (+50 копеек).

На «Балтнефти» (69,79 ₽) и «Р&Н-Ойл» (74,49 ₽) изменений не произошло.

Дизельное топливо.

Стоимость дизеля за две недели не изменилась ни в одной из представленных сетей:

«Сургутнефтегаз» — 76,35 ₽; «Балтнефть» — 75,39 ₽; «Р&Н-Ойл» — 75,99 ₽; «Лукойл» — 79,58 ₽

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше