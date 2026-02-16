Бензин снова подорожал: где в Калининграде выросли цены

За последние две недели в Калининграде изменились цены на топливо в ряде крупных сетей. Рост зафиксирован точечно — и только на бензин.
АИ-92.
У «Сургутнефтегаза» цена выросла с 66,93 до 67,18 рубля за литр (+25 копеек).
У «Лукойла» — с 66,94 до 67,44 рубля (+50 копеек).
На АЗС «Балтнефть» (65,99 ₽) и «Р&Н-Ойл» (69,99 ₽) стоимость осталась без изменений.
АИ-95.
У «Сургутнефтегаза» цена увеличилась с 70,76 до 71,01 рубля (+25 копеек).
У «Лукойла» — с 70,85 до 71,35 рубля (+50 копеек).
На «Балтнефти» (69,79 ₽) и «Р&Н-Ойл» (74,49 ₽) изменений не произошло.
Дизельное топливо.
Стоимость дизеля за две недели не изменилась ни в одной из представленных сетей:
«Сургутнефтегаз» — 76,35 ₽; «Балтнефть» — 75,39 ₽; «Р&Н-Ойл» — 75,99 ₽; «Лукойл» — 79,58 ₽