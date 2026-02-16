«Ростех» создал поршневой двигатель для малой авиации

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) (входит в госкорпорацию «Ростех») представила новый поршневой двигатель М105 для легкой авиации. Он рассчитан на малые гражданские самолеты и развивает мощность 115 лошадиных сил.
Двигатель отличается компактными размерами — объем 1 211 кубических сантиметров и масса всего 75 килограммов. Кроме обычной версии создается модификация М105 В для небольших вертолетов и автожиров. Кроме того, силовую установку можно использовать для привода электрогенераторов.
В «Ростехе» подчеркнули, что новая разработка обладает конкурентными характеристиками и позволит заменить импортные аналоги на российском рынке малой авиации.
