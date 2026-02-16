«Ростех» создал поршневой двигатель для малой авиации

Двигатель отличается компактными размерами — объем 1 211 кубических сантиметров и масса всего 75 килограммов. Кроме обычной версии создается модификация М105 В для небольших вертолетов и автожиров. Кроме того, силовую установку можно использовать для привода электрогенераторов.