«Ростех» создал поршневой двигатель для малой авиации

Российский поршневой двигатель М105 может заменить импортные аналоги и работать на вертолетах и генераторах.

Источник: Комсомольская правда

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) (входит в госкорпорацию «Ростех») представила новый поршневой двигатель М105 для легкой авиации. Он рассчитан на малые гражданские самолеты и развивает мощность 115 лошадиных сил.

Двигатель отличается компактными размерами — объем 1 211 кубических сантиметров и масса всего 75 килограммов. Кроме обычной версии создается модификация М105 В для небольших вертолетов и автожиров. Кроме того, силовую установку можно использовать для привода электрогенераторов.

В «Ростехе» подчеркнули, что новая разработка обладает конкурентными характеристиками и позволит заменить импортные аналоги на российском рынке малой авиации.

Ранее «Ростех» сообщил, что в зоне СВО эффективно отработали новый информационно-огневой контур ПВО, который состоит из ЗРПК «Панцирь» и системы контроля воздушного пространства.