9 млрд рублей потратят на капремонт домов в Ростовской области в 2026 году

В этом году на обновление жилых зданий хотят потратить 9 млрд 72 млн рублей, в 2027 году — 6,3 млрд рублей, в 2028 году — более 4 млрд рублей. Общий объем запланированных средств на три года составляет 19,5 млрд рублей.