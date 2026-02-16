9 млрд рублей потратят на капремонт домов в Ростовской области в 2026 году

В 2026 году на капремонт многоквартирных домов в Ростовской области планируют потратить более 9 млрд рублей. Об этом говорится в краткосрочном плане, опубликованном на сайте донского правительства.
В этом году на обновление жилых зданий хотят потратить 9 млрд 72 млн рублей, в 2027 году — 6,3 млрд рублей, в 2028 году — более 4 млрд рублей. Общий объем запланированных средств на три года составляет 19,5 млрд рублей.
В период с 2026 по 2028 годы капремонтом должны охватить не менее чем 18 453,1 тысячи кв. метров общей площади многоквартирных домов (2026 год — 7 201,8 тысячи кв. метров, 2027 — 6 210,5 тысячи кв. метров, 2028 — 5 040,8 тысячи кв. метров).
В долгосрочной перспективе работы будут выполнять на основе свежей информации о состоянии зданий и сроках их ремонта. Напомним, программу капремонта домов в Ростовской области утвердили в 2013 году, ее запустили с 2014 года.