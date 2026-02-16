Южный Урал открывает рынки: министры назвали козыри региона

По словам Михаила Кнауба, региону проще и выгоднее развивать уже сильные отрасли. Если инвестор заходит в незнакомую для Южного Урала сферу, он неизбежно сталкивается с нехваткой сырья и специалистов. Зато внутри действующих производственных цепочек можно быстро встроиться в кооперацию.