Южный Урал открывает рынки: министры назвали козыри региона

Челябинская область делает ставку на промышленность, кооперацию и инженерные кадры. Об инвестиционных преимуществах региона в эфире программы медиахолдинга Гранада Пресс рассказали министр промышленности Михаил Кнауб и министр международного и межрегионального сотрудничества Дмитрий Глухарев.
По словам Михаила Кнауба, региону проще и выгоднее развивать уже сильные отрасли. Если инвестор заходит в незнакомую для Южного Урала сферу, он неизбежно сталкивается с нехваткой сырья и специалистов. Зато внутри действующих производственных цепочек можно быстро встроиться в кооперацию.
В пример привели южноуральское предприятие, разработавшее универсальную гусеничную платформу: меняя кабины, техника превращается в бульдозер, трактор или другую спецмашину. Такая гибкость позволяет наращивать производство и расширять линейку без создания бизнеса «с нуля».
Дмитрий Глухарев подчеркнул, что локализация в Челябинской области автоматически открывает рынок всей России, а также дает логистический выход на Казахстан и Узбекистан. Сегодня в особую экономическую зону региона инвестируют преимущественно российские компании, но власти готовы рассматривать любые предложения.
Отдельный козырь — инженерные кадры. Южноуральские вузы способны готовить специалистов под конкретные задачи бизнеса. Для сложных производств это часто становится решающим аргументом.