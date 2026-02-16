Шнейдерман указал на сохранение коррекционной фазы на рынке драгметаллов

По словам эксперта, решение о покупке должно учитывать обе траектории, а золото обладает уникальным долгосрочным свойством сохранять и приумножать стоимость. Исторически любые падения цены металла были временными, за ними следовало обновление максимумов. В UBS прогнозируют рост цены тройской унции до 6,2 тысячи долларов в 2026 году, а в Bank of America ожидают достижения уровня в 6 тысяч уже к весне. Долгосрочные прогнозы, например от Yardeni Research, говорят о возможности достижения 10 тысяч к концу десятилетия.