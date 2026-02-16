Шнейдерман указал на сохранение коррекционной фазы на рынке драгметаллов

На рынке драгоценных металлов сохраняется коррекционное движение. Об этом «Известиям» сообщил эксперт Александр Шнейдерман.
Свежая макростатистика США демонстрирует позитивные ожидания для экономики, что снижает вероятность понижения учетной ставки ФРС до июня. На этом фоне золото продолжает формировать торговые границы февраля в пределах 4,6−5,4 тысячи долларов за тройскую унцию. Позиции серебра выглядят слабее, его цена, вероятно, останется в рамках 65−93 долларов за унцию, объяснил Шнейдерман.
Снижение курса рубля в 2026 году может добавить к доходности золота дополнительные 15−20 процентов. Такой прогноз для «Газеты.Ru» сделал эксперт Максим Мольдерф. Рублевая цена золота складывается из роста стоимости металла в долларах и динамики курса нацвалюты. Ослабление рубля до 85−95 за доллар может создать для российского инвестора эффект двойной выгоды.
По словам эксперта, решение о покупке должно учитывать обе траектории, а золото обладает уникальным долгосрочным свойством сохранять и приумножать стоимость. Исторически любые падения цены металла были временными, за ними следовало обновление максимумов. В UBS прогнозируют рост цены тройской унции до 6,2 тысячи долларов в 2026 году, а в Bank of America ожидают достижения уровня в 6 тысяч уже к весне. Долгосрочные прогнозы, например от Yardeni Research, говорят о возможности достижения 10 тысяч к концу десятилетия.
