В ГД поддержали инициативу введения НДС на импортные товары на маркетплейсах

Сегодня посылки до 200 евро и 31 кг приходят в страну без налогов, но новые правила изменят ситуацию. Минпромторг предлагает сразу ставку 22% с 2027 года, а Минфин планирует постепенное повышение: 5% в первый год и до 20% к 2030 году.