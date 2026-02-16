В ГД поддержали инициативу введения НДС на импортные товары на маркетплейсах

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал идею ввести НДС на товары из-за границы, которые продаются через маркетплейсы. Новый налог, в случае принятия соответствующего законопроекта, будет взиматься независимо от того, вписывается ли покупка в беспошлинный лимит, и призван выровнять условия для российских и иностранных продавцов.
Сегодня посылки до 200 евро и 31 кг приходят в страну без налогов, но новые правила изменят ситуацию. Минпромторг предлагает сразу ставку 22% с 2027 года, а Минфин планирует постепенное повышение: 5% в первый год и до 20% к 2030 году.
Помимо налогов, комитет предлагает поддержать отечественных производителей: увеличить субсидии на оборудование, расширить маркировку товаров легкой промышленности и дать маркетплейсам инструменты для защиты авторских прав. Также планируется пересмотреть комиссии платформ, чтобы российские компании получали больше выгоды.
Цель изменений — сделать рынок честнее, поддержать свои производства и при этом контролировать импорт через онлайн-площадки.
Ранее в Государственной думе предложили понизить ставку НДС на 10% на товары для детей и подростков, увеличив налог на ряд деликатесов. Автором инициативы выступил депутат ГД Владимир Сысоев.