МВД предложило проверять водителей на алкоголь и наркотики новым тестером

Ранее KP.RU сообщал, что МВД разработало новый порядок оценки работы автошкол. В проекте приказа прописано, что эффективность данных специализированных учебных заведений будут определять по нескольким критериям: успешность учеников на экзаменах (теория и практика), а также статистика ДТП с участием выпускников со стажем до двух лет.