МВД предложило проверять водителей на алкоголь и наркотики новым тестером

МВД планирует внедрить новые приборы для проверки водителей на наркотики и алкоголь прямо при остановке автомобиля, сообщила пресс-служба ведомства. Инновационные экспресс-тесты со слюной помогут инспекторам определить признаки опьянения и решить, отправлять ли водителя на медосвидетельствование.
Сейчас закон позволяет полицейским проверять только алкоголь с помощью алкотестера и визуальных признаков опьянения, а для наркотиков требуется осмотр врача. Нововведение добавит легальный «триггер» направления на медосвидетельствование: прибор зафиксирует показатели на видео, но результат не распечатывается и используется только с согласия водителя.
В МВД подчеркнули, что отказ от теста не повлечет административной ответственности. По мнению ведомства, слюнные экспресс-тесты снизят число конфликтов с водителями и помогут объективнее оценивать их состояние на дороге. Проект постановления правительства уже разработан и находится на этапе общественного обсуждения.
Ранее KP.RU сообщал, что МВД разработало новый порядок оценки работы автошкол. В проекте приказа прописано, что эффективность данных специализированных учебных заведений будут определять по нескольким критериям: успешность учеников на экзаменах (теория и практика), а также статистика ДТП с участием выпускников со стажем до двух лет.