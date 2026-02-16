Венгерская MOL обратилась к властям из-за остановки поставок по «Дружбе»

По данным Bloomberg, за февраль Россия не поставляла нефть в Словакию и Венгрию. При этом сокращение объемов перекачки нефти по «Дружбе» стало заметно еще в прошлом месяце — тогда совокупные поставки в эти две страны упали почти до 150 тыс. барр. в сутки, пишет агентство. ТАСС со ссылкой на источники в нефтяной отрасли писал, что прокачку нефти по «Дружбе» блокирует руководство украинской компании «Укртранснафта», которое не дает разрешение на транзит.