Нацбанк понизил курс доллара и курсе евро на 17 февраля

Национальным банком скорректированы курсы валют на 17 февраля, вторник. Так, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля вырос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге, на вторник, 17 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8544 белорусского рубля, 1 евро — 3,3868 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7243 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые были установлены на понедельник, 16 февраля, курс евро и курс доллара стали меньше, а курс российского рубля увеличился во вторник, 17 февраля. Больше в сторону уменьшения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0074 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0072 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0044 белрубля.
