Guardian: британские банкиры обсудят национальную альтернативу Visa и Mastercard

Аналогичные опасения разделяют руководители ЕС. По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2022 году на Visa и Mastercard приходилось почти две трети всех операций по картам в еврозоне, при этом в 13 государствах не было национальной альтернативы этим платежным сервисам. Как ранее писала газета Financial Times, в связи с уменьшением использования наличных денег европейские чиновники обеспокоены, что сообщество зависит от технологий США, которые могут быть использованы в качестве рычага давления в случае разрыва отношений.