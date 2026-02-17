Ричмонд
Депутат Кошелев: в России работает общественный мониторинг цен на услуги ЖКХ

Граждане могут подать жалобу на необоснованные суммы в квитанциях на оплату услуг, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Общественный мониторинг цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства активно ведется в России, граждане могут подать жалобу на необоснованные суммы в квитанциях на оплату услуг. Об этом рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Что касается общественного мониторинга цен на ЖКХ, то он, несомненно, уже есть и работает очень хорошо. Для этого уже созданы все инструменты, включая цифровые. Граждане, получая квитанции с непонятными суммами, сразу обращаются в управляющую компанию, жалуются в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор. Жалобы на ЖКХ были и остаются одними из самых частых среди обращений к депутатам Госдумы. Каждая из них в обязательном порядке разбирается и отрабатывается через взаимодействие с ФАС, а при необходимости и с прокуратурой», — сказал Кошелев.

По словам депутата мониторинг обоснованности цен на услуги ЖКХ постоянно проводит Федеральная антимонопольная служба, в том числе и путем внеплановых проверок по жалобам граждан. «В последнее время этот контроль ужесточается: с начала февраля 2026 года ФАС инициировала масштабные проверки в ряде регионов и добилась снижения тарифов. В общей сложности, по данным ФАС, за 2025−2026 годы из тарифов по всей стране уже исключено 10,8 млрд рублей необоснованных расходов», — подчеркнул он.

Кошелев отметил, что государство усиливает позиции ФАС как главного контролера в сфере ЖКХ — Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий ФАС в сфере регулирования тарифов, а значит у службы появится еще больше рычагов для борьбы с необоснованными тарифами, особенно на уровне региональных энергетических комиссий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство России будет внимательнейшим образом следить за ситуацией вокруг повышения платежей за услуги ЖКХ. Таким резким, как это произошло в некоторых случаях, оно быть не должно.

