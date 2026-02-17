Депутат Кошелев: в России работает общественный мониторинг цен на услуги ЖКХ

«Что касается общественного мониторинга цен на ЖКХ, то он, несомненно, уже есть и работает очень хорошо. Для этого уже созданы все инструменты, включая цифровые. Граждане, получая квитанции с непонятными суммами, сразу обращаются в управляющую компанию, жалуются в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор. Жалобы на ЖКХ были и остаются одними из самых частых среди обращений к депутатам Госдумы. Каждая из них в обязательном порядке разбирается и отрабатывается через взаимодействие с ФАС, а при необходимости и с прокуратурой», — сказал Кошелев.