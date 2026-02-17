Стало известно, на сколько вырастет средняя соцпенсия с апреля: подробности

«Таким образом, пенсия всех пенсионеров, получающих социальную пенсию, будет проиндексирована с 1 апреля 2026 года. Средний размер социальной пенсии увеличится на 1 054,96 ₽ в месяц», — сказала эксперт в беседе с ТАСС.