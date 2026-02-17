Стало известно, на сколько вырастет средняя соцпенсия с апреля: подробности

После апрельской индексации 2026 года средняя социальная пенсия в РФ вырастет на 1 054,96 рубля. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Таким образом, пенсия всех пенсионеров, получающих социальную пенсию, будет проиндексирована с 1 апреля 2026 года. Средний размер социальной пенсии увеличится на 1 054,96 ₽ в месяц», — сказала эксперт в беседе с ТАСС.
Средняя соцпенсия на 1 октября 2025 года составляла 15 514,11 рубля, напомнила эксперт. Она добавила, что индексацию проведут автоматически, заявление подавать не требуется.
Накануне эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила, что средний размер соцпенсии с апреля будет увеличен на 6,8% и составит 16,5 тыс. рублей.
В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин отметил, что работавшие в 2025 году пенсионеры получат прибавку в августе.