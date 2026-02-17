Пособие по уходу за ребёнком предложили увеличить: вот на сколько

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли предложение изменить систему выплат по уходу за ребенком. По их мнению, минимальное пособие должно быть не меньше прожиточного минимума на ребенка, установленного в конкретном регионе. Также они предлагают выплачивать пособие ежемесячно вплоть до трехлетия ребенка. Копия документа есть в РИА Новости.
Законопроект будет внесен в Госдуму во вторник. Автором инициативы стал депутат Сергей Миронов.
По словам Миронова, законопроект предусматривает, во-первых, увеличение продолжительности выплат пособий, которые получают молодые родители.
Еще одно положение законопроекта, по словам главы фракции, устанавливает нижнюю границу пособия. Оно не должно быть меньше прожиточного минимума на ребенка, установленного в конкретном регионе.
Как писал KP.RU ранее, до 28,5 тыс. рублей увеличат единовременную выплату по рождению ребенка. Кроме этого, в 2026 году семьи с детьми получат пособие от 9 185 до 18 371 рубля.