Пособие по уходу за ребёнком предложили увеличить: вот на сколько

В Госдуме хотят увеличить пособие по уходу за ребёнком.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли предложение изменить систему выплат по уходу за ребенком. По их мнению, минимальное пособие должно быть не меньше прожиточного минимума на ребенка, установленного в конкретном регионе. Также они предлагают выплачивать пособие ежемесячно вплоть до трехлетия ребенка. Копия документа есть в РИА Новости.

Законопроект будет внесен в Госдуму во вторник. Автором инициативы стал депутат Сергей Миронов.

По словам Миронова, законопроект предусматривает, во-первых, увеличение продолжительности выплат пособий, которые получают молодые родители.

Еще одно положение законопроекта, по словам главы фракции, устанавливает нижнюю границу пособия. Оно не должно быть меньше прожиточного минимума на ребенка, установленного в конкретном регионе.

Как писал KP.RU ранее, до 28,5 тыс. рублей увеличат единовременную выплату по рождению ребенка. Кроме этого, в 2026 году семьи с детьми получат пособие от 9 185 до 18 371 рубля.