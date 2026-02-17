Пособие по уходу за ребёнком предложили увеличить: вот на сколько

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли предложение изменить систему выплат по уходу за ребенком. По их мнению, минимальное пособие должно быть не меньше прожиточного минимума на ребенка, установленного в конкретном регионе. Также они предлагают выплачивать пособие ежемесячно вплоть до трехлетия ребенка. Копия документа есть в РИА Новости.